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Европол рассказал о новых формах преступной деятельности в период пандемии коронавируса

Автор:  
Тимур Дюсекеев
28 Марта 2020, 21:16
Европол рассказал о новых формах преступной деятельности в период пандемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правоохранительное агентство Европейского союза Европол опубликовало отчет о преступлениях, которые получили распространение в период пандемии коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что некоторые виды преступной деятельности значительно сократились, такие как торговля наркотиками, кражи и грабежи. Тем не менее в период карантинных мер все больше преступлений совершаются через интернет.

Количество кибератак против организаций и частных лиц значительно возросло. Необходимо помнить, что пользователям не следует доверять электронным письмам, полученным от неизвестных отправителей.

Так, университетская больница в чешском городе Брно пострадала от кибератаки, приведшей к отключению компьютерной сети во всем учреждении. Из-за этого пришлось отложить хирургические операции, а новые пациенты с острыми заболеваниями были направлены в другие больницы региона.

Также участились случаи мошенничества в интернете. В качестве одного из примеров Европол приводит случай перевода крупной денежной суммы в 6,6 млн евро компании в Сингапуре для приобретения водно-спиртового геля и медицинских масок. Этот заказ не был выполнен, тогда как деньги не возвращены обратно.

Огромный спрос на маски, перчатки и другое медицинское оборудование не остался незамеченным преступниками, которые предлагают на рынке подделки средств личной защиты и медикаментов. Злоумышленники также через интернет продают фальшивые тесты на коронавирус.

Наконец, отмечается увеличение случаев, когда преступники под видом полицейских или медицинского персонала проникают в дома пожилых людей, чтобы совершить хищение имущества.

Европол сообщает о следующем случае: жертва была проинформирована о том, что член семьи якобы инфицирован Covid-19 и поэтому необходимо пройти обследование, которое проведет врач, уже выехавший на место.

В Европоле предупреждают, что преступники адаптируются к условиям во время пандемии коронавируса, что приводит к возникновению новых форм преступной деятельности, которые, как ожидают в полицейском агентстве, будут увеличиваться.


Борьба с преступностью   Евросоюз   Бельгия  
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