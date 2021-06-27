Европейское СМИ поздравило Казахстан с победой Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Украинское издание vRINGe.com прокомментировало итог боя казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы и американца Роба Бранта, который прошел сегодня утром в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Virgin Hotels, Лас-Вегас, США. В лимите среднего веса (до 72,6 кг) топ-проспект из Казахстана Жанибек Алимханулы (10-0, 6 KO) играючи побил бывшего чемпиона мира американца Роба Бранта (26-3, 18 KO).

Бойцы долго присматривались друг к другу. Неподготовленная атака Брэнта завершилась пропущенным левым хуком. Американец всё никак не мог нащупать темп и дистанцию: джеб чаще всего не работал, неподготовленные вылазки заканчивались запоминающимися контратаками фаворита.

Тренер Бранта Брайан Макинтайр требовал от подопечного взвинтить плотность боя, сократить дистанцию, работать первым номером, но тот был очень зажат и делал всё наоборот — наматывал круги подальше от проспекта.

В 6-м раунде Брант пропустил левый хук, подумал и взял колено. Поднялся на ноги, продолжил бой, но окончательно перешёл в режим выживания. Бой был настолько односторонним, что продолжать не было никакого смысла. Макинтайр заявил подопечному, что если тот ничего не покажет, то он остановит противостояние.

В 8-м раунде Алимханулы подключил удары по корпусу. Макинтайр дождался перерыва и принялся уговаривать Бранта не выходить на две последние трёхминутки. Тот не сильно возражал.

Алимханулы RTD (ТКО) 8. У Казахстана второй боец в топ-10 среднего веса. Наши поздравления!», — говорится в заметке.







