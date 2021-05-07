Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к исследованию лекарства от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к экспертизе в режиме реального времени препарата «сотровимаб» (VIR-7831) - моноклонального антитела, разработанного для лечения COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исследование началось сразу после представления 6 мая Стратегии Евросоюза по терапии COVID-19. Это станет первым шагом к достижению цели Стратегии - семь исследований в рамках терапии COVID-19 в 2021 году, сообщили в Еврокомиссии.

Европейское агентство по лекарственным средствам начнет исследование «сотровимаба» при лечении коронавируса; его безопасность и качество.

Режим исследования в реальном времени (rolling review) Европейского агентства по лекарственным средствам проводится быстрее, чем обычная оценка, поскольку данные о препарате анализируются по мере поступления.

Если Агентство по лекарственным средствам разрешит лечение «сотровимабом», Европейская комиссия оперативно примет меры для его разрешения и применения в ЕС.

Стратегия ЕС в области терапии поддерживает разработку и доступность необходимых терапевтических средств COVID-19 и охватывает производственный цикл лекарств: от исследований, разработок и производства до закупок и внедрения.

Стратегия является частью проекта Европейского союза здоровья, в рамках которого все страны ЕС совместно реагируют на кризисы в области здравоохранения и обеспечивают доступность инновационных медицинских материалов, включая терапевтические средства, необходимые для лечения COVID – 19.