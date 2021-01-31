Европейский вирусолог дал оценку вакцинам от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт с оптимизмом оценил решение Европейского агентства по лекарственным средствам об одобрении третьей в ЕС вакцины от коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что 29 января Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca. По данным европейского органа в сфере медицинских препаратов, вакцина шведско-британской фармацевтической компании имеет 66%-ную эффективность против вируса Covid-19.

В комментариях бельгийским СМИ С.Ван Гухт отметил, что «на фоне высоких показателей вакцин компаний «Pfizer» и «Moderna» (около 94%), показатель эффективности в 60% тоже надо воспринимать с оптимизмом.

Бельгийский специалист отметил, что к примеру Федеральное агентство по лекарственным средствам США при одобрении медпрепаратов руководствуется контрольными показателями на уровне 50%, При этом средняя вакцина от гриппа также имеет эффективность на уровне 60%.

По словам европейского вирусолога, важно также изучить данные о количестве людей, которых вакцина спасает от необходимости госпитализации. «Это имеет существенное значение для системы здравоохранения», - считает С.Ван Гухт.

В вопросе безопасности вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет, вирусолог полагает, что многое будет зависеть от данных в Великобритании, где данная вакцина была одобрена раньше и уже активно применяется.

«В ближайшие несколько недель мы ожидаем из Великобритании данные об эффективности и безопасности препаратов среди пожилых людей. В данной стране хорошая система регистрации и отслеживания пациентов, и эти цифры, вероятно, будут доступны нам до того, как мы начнем вакцинировать жителей ЕС старше 65 лет» - сказал бельгийский медик.

Вирусолог подчеркнул важность вакцинации людей. «Чем быстрее все будут вакцинированы, тем быстрее будет побеждена пандемия. Все вакцины, одобренные в ЕС, до настоящего времени действуют эффективно, - добавил С.Ван Гухт.