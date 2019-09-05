Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана - депутат

Автор:  
Тимур Дюсекеев
5 Сентября 2019, 12:38
Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана - депутат

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Андрис Америкс прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя программный документ Главы государства, Андрис Америкс отметил, что политическая трансформация должна осуществляться постепенно и с учетом интересов народа Казахстана.
«Каждая страна имеет свои традиции, образ жизни и восприятие информации. Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана», - сказал он.
«Поэтому развитие демократии и восприятие принципов, которые важны для Евросоюза, воспринимаем положительно», - добавил политик, избранный депутатом Европарламента от латвийской социал-демократической партии «Согласие».
В целом, депутат Европарламента считает, что в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» заданы новые ориентиры.
«Послание Президента (народу РК – прим. авт.) демонстрирует намерение реформировать Казахстан», - отметил спикер, подчеркнув, что нынешний состав Европарламента, пятилетняя каденция которого началась в текущем году, готов к сотрудничеству с нашей страной.
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
Евросоюз   Послание Президента РК. Сентябрь 2019  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС