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    13:05, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Европейский союз влюблен в самого себя — Премьер-министр Словакии

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз к более активному изучению международного опыта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Европейский союз влюблен в самого себя - Премьер-министр Словакии
    Фото: Акорда

    — Иногда у меня складывается впечатление, что Европейский союз влюблен в самого себя, мы уверены, что все делаем правильно, являемся крупнейшими в мире. И я думаю, что нам нужно сотрудничать, нам нужно смотреть вокруг тщательно, — сказал Роберт Фицо в ходе встречи с Президентом Казахстана. 

    Он также отметил, что с большим уважением оценивает амбициозные цели Касым-Жомарта Токаева по построению Нового, Справедливого и Прозрачного Казахстана.

     — Эти инициативы развиваются, и я всегда говорю своим коллегам из Европейского союза, что нам следует смотреть не только внутрь ЕС, но и обращать внимание на то, что происходит вокруг, какой есть опыт у других стран, что делают другие страны, — добавил Премьер-министр Словакии.

    Теги:
    Словакия Евросоюз Внешняя политика Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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