Европейский союз влюблен в самого себя — Премьер-министр Словакии

— Иногда у меня складывается впечатление, что Европейский союз влюблен в самого себя, мы уверены, что все делаем правильно, являемся крупнейшими в мире. И я думаю, что нам нужно сотрудничать, нам нужно смотреть вокруг тщательно, — сказал Роберт Фицо в ходе встречи с Президентом Казахстана.

Он также отметил, что с большим уважением оценивает амбициозные цели Касым-Жомарта Токаева по построению Нового, Справедливого и Прозрачного Казахстана.