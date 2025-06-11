Европейский союз влюблен в самого себя — Премьер-министр Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз к более активному изучению международного опыта, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Иногда у меня складывается впечатление, что Европейский союз влюблен в самого себя, мы уверены, что все делаем правильно, являемся крупнейшими в мире. И я думаю, что нам нужно сотрудничать, нам нужно смотреть вокруг тщательно, — сказал Роберт Фицо в ходе встречи с Президентом Казахстана.
Он также отметил, что с большим уважением оценивает амбициозные цели Касым-Жомарта Токаева по построению Нового, Справедливого и Прозрачного Казахстана.
— Эти инициативы развиваются, и я всегда говорю своим коллегам из Европейского союза, что нам следует смотреть не только внутрь ЕС, но и обращать внимание на то, что происходит вокруг, какой есть опыт у других стран, что делают другие страны, — добавил Премьер-министр Словакии.