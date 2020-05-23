Европейский союз сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении главы европейской дипломатии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Договор по открытому небу является одним из ключевых элементов нашей архитектуры контроля над вооружениями и служит жизненно важной мерой укрепления доверия и безопасности», - отмечает Боррель.
С момента вступления документа в силу в 2002 году это соглашение позволило провести более полутора тысяч разведывательных полетов над территориями всех государств, подписавших договор.
«Договор обеспечивает прозрачность и предсказуемость. Он является важным вкладом в европейскую и глобальную безопасность и стабильность», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
«Все государства-участники должны продолжать признавать это и обеспечивать выполнение договора в полном объеме. Выход из договора не является решением проблем, связанных с трудностями в его выполнении и соблюдении его положений другой стороной», - говорится в заявлении.
«Продолжая настоятельно призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю Соединенные Штаты пересмотреть свое решение», - обратился Боррель.
Европейский союз изучит последствия, которые это решение может иметь для его собственной безопасности.
Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
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