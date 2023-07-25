Европейский союз может облегчить визовый режим для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Визовый режим для граждан Казахстана, въезжающих в страны Европейского Союза, может быть облегчен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК-министра иностранных дел Мурата Нуртлеу в Бельгию 14-15 мая состоялись встречи с высшими должностными лицами Европейского Союза. По их результатам были достигнуты договоренности о начале консультаций по визовым облегчениям для казахстанцев», – говорится в ответе МИД РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

В рамках 20-го заседания комитета сотрудничества «Республика Казахстан-Европейский Союз», прошедшего 20 мая в Министерстве иностранных дел, вниманию Европейского союза предоставлена информация о том, что казахстанская сторона готова начать официальные консультации в соответствии с указанными договоренностями,

«Теперь с европейской стороны должен поступить соответствующий ответ по алгоритму и механизмам облегчения визового режима. По этому вопросу переговоры продолжаются», – сообщается в ответе Министерства.

Как сообщалось ранее, в мае текущего года заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с Европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

По итогам переговоров стороны достигли договоренностей о начале консультаций по облегчению визового режима для граждан Казахстана.

В настоящее время Казахстан продолжает переговоры об облегчении визового режима с более, чем 30 государствами.