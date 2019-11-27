Европейский опыт совместного использования трансграничных рек предложил использовать в ЦА Кайрат Кожамжаров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продвижение в вопросах использования трансграничных рек с Россией отметил сенатор Кайрат Кожамжаров, передает коррепондент МИА «Казинформ»
«Продвижение в вопросах использования трансграничных рек есть с Россией. В 2016 году подписано межправительственное Соглашение о сохранении экосистемы реки Жайык. Сейчас принимается совместная программа по ее оздоровлению, предотвращению истощения и загрязнения водотоков», - сказал Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате.
Депутат выразил надежду, что сотрудничество с российскими коллегами получит конструктивное продолжение.
Он также остановился на вопросах совестного использования трансграничных рек с Узбекистаном и Кыргызстаном, которые в особенности касаются вопросов аграрного сектора в поливной сезон.
«Здесь также следует обратиться к европейскому опыту, где главным принципом является недопущение ущерба сопредельным государствам в совместном водопользовании. Есть уникальный пример по трансграничному взаимодействию в бассейнах реки Дунай, которая протекает на территории 19 государств», - пояснил Кайрат Кожамжаров.
По его словам, этими странами подписаны две конвенции: Белградская Конвенция 1948 года о режиме судоходства и Конвенция о защите и сбалансированном водопользовании 1994 года.
В рамках этих конвенций действуют постоянные комиссии из представителей всех государств-участников. Каждая страна, поочередно, председательствует в указанных комиссиях.
Стороны сбалансированно управляют водными ресурсами Дуная, улучшают его поверхностные и подземные воды. Подобный опыт бесценен для нашего сотрудничества по трансграничным рекам.
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