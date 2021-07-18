Европейские эксперты призывают пройти полный курс вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Вакцинация остается одной из лучших защитных мер против вируса COVID-19. Об этом в совместном заявлении на текущей неделе объявили Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Два экспертных агентства Евросоюза призвали граждан ЕС пройти вакцинацию и придерживаться рекомендованного количества доз.

«Это особенно важно с учетом распространения дельта-варианта вируса и необходимости защиты граждан, особенно тех, кто подвержен риску тяжелого течения COVID-19. Рекомендации по вакцинации имеются во всех государствах-членах, и внедрение вакцинации продолжается», - говорится в заявлении.

По данным агентств, дельта-вариант быстро распространяется в Европе и может серьезно помешать борьбе с пандемией. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дельта-вариант на 40-60% более заразен, чем более ранний альфа-вариант, который был обнаружен в Великобритании и стал первым серьезным штаммом, вызвавшим озабоченность в ЕС.

Кроме того, дельта-вариант может быть связан с более высоким риском госпитализации.

По оценкам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, к концу августа текущего года дельта-вариант будет занимать 90 процентов всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС.

Данный прогноз делает крайне важным ускорение кампаний вакцинации в странах Евросоюза. Оба агентства подчеркнули, что соблюдение рекомендованного курса вакцинации имеет жизненно важное значение для обеспечения наивысшего уровня защиты от вируса.

По мере всё большего распространения дельта-варианта подчеркивается важность прохождения рекомендованных курсов вакцинации. Предварительные данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний свидетельствуют о том, что для обеспечения адекватной защиты от дельта-варианта необходимы обе дозы вакцины COVID-19 в двух дозах, такие как «Pfizer», «Moderna» и «AstraZeneca».

Однако остается еще 10 европейских стран, где 30% или более лиц старше 80 лет не прошли рекомендованный курс вакцинации.

В этой связи в некоторых странах необходимо проведение дальнейшей работы по увеличению охвата вакцинацией медицинских работников и персонала учреждений, говорится в заявлении профильных агентств Евросоюза.

Более чем в половине государств-членов Евросоюза эксперты, ответственные за вакцинацию, приняли решение использовать в качестве второй дозы другие вакцины, в отличие от первых.

К примеру, в некоторых европейских странах жителям после вакцины «AstraZeneca» могут предложить в качестве второй дозы такие мРНК-вакцины как «Pfizer» или «Moderna».

Европейские эксперты считают, что существуют научные основания ожидать, что данная стратегия будет безопасной и эффективной при вакцинации против COVID-19. Использование «смешанной» стратегии может позволить быстрее защитить население и лучше использовать имеющиеся запасы вакцин.

В ближайшее время ожидается получение дополнительных данных, и Eвропейское агентство по лекарственным средствами продолжит их изучение по мере поступления.



