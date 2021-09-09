Европейские эксперты оценили работу МВД РК в сфере противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейские эксперты оценили работу МВД Казахстана в сфере противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В рамках оценочного раунда по мониторингу соблюдения государством антикоррупционных стандартов в городе Нур-Султане прошла встреча делегаций МВД Республики Казахстан и Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО).

Цель мероприятия – оценка соответствия министерства стандартам Совета Европы в сфере противодействия коррупции. МВД Казахстана представили начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, руководители структурных подразделений и сотрудники ведомства. Арман Саданов отметил готовность перенимать и применять на практике передовой опыт, накопленный зарубежными партнерами в сфере борьбы с коррупцией.

«Международное сотрудничество – это одно из основных направлений нашей работы. Взаимодействие государств, безусловно, способствует установлению единых антикоррупционных стандартов, эффективной защите прав и законных интересов граждан, юридических лиц и самого государства, – сказал он.

Начальник департамента МВД рассказал экспертам ГРЕКО о развитии антикоррупционной нормативной правовой базы в органах внутренних дел.

»Мы осознаем глобальный характер угроз, исходящих от коррупции и принимаем все возможные меры противодействия коррупции. Как результат – за последние три года сократилось на 43% количество совершенных сотрудниками коррупционных преступлений, с начала года общее количество преступлений сократилось на 15%, в т.ч. коррупционных – на 8%», – отметил Саданов.

Также эксперты проинформированы о масштабном реформировании казахстанской полиции, имплементации международных стандартов по правам человека в законодательство, а также о проводимой работе по противодействию коррупции.

В ходе встречи представители казахстанской стороны ответили на вопросы экспертов ГРЕКО, связанные с функциями и задачами органов внутренних дел, его полномочиями и подчиненностью, профессиональной подготовки полицейских. Специалисты ГРЕКО отметили вклад МВД Казахстана в противодействие коррупционным рискам и проявлениям, а также выработке совместных эффективных решений для борьбы с ними, и поблагодарили представителей ведомства за представленную информацию.

Справочно: Группа стран по борьбе с коррупцией создана в 1999 году для мониторинга антикоррупционных стандартов Совета Европы в странах, вступивших в эту организацию.

Задача ГРЕКО – совершенствование работы по борьбе с коррупцией на национальном уровне с помощью мониторинга соблюдения стандартов Совета Европы в этой области.

В состав ГРЕКО входят государства Европы, Америки и Азии с общим населением около 1,2 миллиарда человек. 1 января 2020 года Казахстан стал 50-м государством-членом ГРЕКО. 7-10 сентября 2021 года Казахстан впервые проходит оценку со стороны ГРЕКО по соблюдению государством антикоррупционных стандартов.