Европейские дипломаты высоко оценивают потенциал сотрудничества с Казахстаном - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития сотрудничества с институтами Европейского Союза обсуждены на встрече заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко с представителями Рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST), прибывшей в Казахстан с двухдневным ознакомительным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Поблагодарив европейскую делегацию за интерес к Казахстану, Р. Василенко отметил важность поддержания регулярных контактов с институтами ЕС, в частности, с Рабочей группой, как одним из важных центров формирования общей политики Евросоюза в отношении Центральной Азии.





В ходе беседы заместитель главы МИД подчеркнул, что для Казахстана Европейский Союз является надежным политическим, торгово-экономическим и инвестиционным партнером, с которым выстроены тесные и доверительные отношения. Было отмечено, что на протяжении нескольких лет ЕС сохраняет лидерство среди торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, занимая порядка 50% в общем объеме товарооборота страны и являясь источником почти половины накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике республики.

Кроме того, Роман Василенко озвучил основные приоритеты Казахстана по развитию дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом в двустороннем формате в преддверии предстоящего вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, а также в многостороннем формате в свете принятой новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

На этом фоне отдельное внимание делегации было уделено вопросу упрощения визового режима для граждан РК со стороны Евросоюза, устранения торговых барьеров для экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынки стран РК.

Европейские дипломаты были информированы о последовательных усилиях страны в свете инициированных в этом году Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым политических и социальных реформ, включая учреждение Национального совета общественного доверия и выстраивание новой парадигмы взаимодействия с гражданским обществом.

В свою очередь, глава Рабочей группы Ютта Эдхофер высоко оценила перспективы укрепления политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана со странами Европы.





По итогам встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты в целях раскрытия имеющегося потенциала сотрудничества между ЕС и РК, и между ЕС и Центральной Азией.

В рамках посещения городов Нур-Султан и Алматы европейские дипломаты проведут двусторонние встречи с депутатами Мажилиса Парламента, руководством Генеральной прокуратуры, министерств торговли и интеграции, национальной экономики, и Уполномоченным по правам человека в РК. Члены делегации также ознакомятся с работой Международного финансового центра «Астана» и Международного центра зеленых технологий.





Рабочая группа Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии ( COEST) играет роль связующего звена между Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, согласовывает и направляет работу ЕК по всем аспектам сотрудничества со странами Центральной Азии.

COEST согласовывает и вносит поправки в проекты двусторонних документов, повестки дня и содержательное наполнение мероприятий, утверждает и формулирует основные позиции ЕС, а также готовит проекты заключений Совета ЕС по иностранным делам, касающихся региона ЦА. В состав COEST входят дипломаты от каждого из постоянных представительств 28 государств-членов ЕС.



