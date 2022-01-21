Европейские депутаты дают безапелляционную категорическую оценку – Игорь Рогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейские депутаты дают безапелляционную категорическую оценку и применяют даже чуть ли не санкции. Такое мнение выразил председатель комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Честно говоря, я сильно разочарован. Разочарован в поспешности, в которой депутаты дают политическую оценку событиям, которые не получили еще юридической оценки. Нет мнения правоохранительных органов, не говорю о том, что не состоялось ни одного судебного решения. Уже дается характеристика в каких-то гипотетических формах. Могу согласиться с тем, что ряд правовых понятий требует уточнения и совершенствования. Они упрекают в широком применении термина «терроризм». Я на это обратил внимание. Действительно с юридической точки зрения, наверное, над этим понятием надо поработать. Нам бы очень хотелось знать международные, европейские стандарты: что можно считать терроризмом. Я понимаю, что есть определенного рода документы. Но, тем не менее, говорю без сарказма и иронии, называя США величайшей демократической страной. Когда без оружия люди захватили здание Конгресса, они были признаны внутренними террористами. Они не были вооружены. Я нисколько не оспариваю применение этого термина. Считаю, что их судебная система сама разберется. Но странно, что в нашем случае Европейские депутаты не признают террористами людей, которые применяли не просто оружие, которые убили 19 сотрудников правоохранительных органов, отрезали головы», - прокомментировал Игорь Рогов.

По мнению спикера, есть ряд понятий, которые в нашем праве недостаточно проработаны.

«Я имею ввиду следующее: наша Конституция предоставляет право гражданам выходить на мирные демонстрации, пикеты без оружия. Абсолютно согласен с тем, что все эти события начались с мирных протестов. Совершенно верно была дана оценка первым событиям, многие их требования были справедливыми, иначе их бы не удовлетворили. Когда они переросли в немирные протесты, недавно сбросили видео, где молодые люди идут по улице в большом количестве, следом идет машина и выдаются арматуры. Трудно меня убедить в том, что арматурные прутья выдаются для построения фундамента нового правового государства. Это оружие или что? Это мирный протест или вооруженный?», - пояснил спикер.

Что касается общей оценки, Игорь Рогов понимает их озабоченность, однако считает, что депутаты Европарламента поспешили.

«Если вы уважаете страну или людей, к которым обращаетесь, дождитесь официальной оценки, какие-то должны быть акты. Сегодня ничего этого нет. Там упреки о том, что критикуют Президента, что он дал приказ якобы открывать огонь по мирным протестующим. Мы же все читали и слышали это обращение. Речь шла о террористах. Есть законодательные акты, закон о правоохранительной деятельности, где прямо расписаны случаи, когда правоохранительные органы, силовые структуры могут применять оружие. Как председатель Комиссии по правам человека, полагаю, что одно из первых заседаний в этом году, наверное посвятим вопросам соблюдения прав и свобод человека. Это защита прав человека, право на мирные демонстрации, шествия и как это соотносится с понятием демократического правового социального государства, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, соблюдение его прав и свобод в правоохранительной сфере. Европейские депутаты считают, что жизнь правоохранителей нечто другое? В Конституции сказано, что каждый человек имеет право на защиту себя, своих близких. Понятие необходимой обороны расписано в уголовном кодексе», - пояснил Игорь Рогов.

«Меня поражает то, что, находясь за несколько тысяч километров от событий, европейские депутаты дают безапелляционную категорическую оценку и применяют даже чуть ли не санкции. У меня были разговоры с представителями Совета Европы. Мы договорились, что они проведут ряд вебинаров по европейским стандартам именно в понимании мирных шествий для наших сотрудников правоохранительных органов. Поступили предложения от юристов разных стран обсудить европейское понимание свободы, митингов.

Президент абсолютно прав, когда сказал, что правоохранительные органы оказались не готовы к этим событиям. Он имел ввиду организационные моменты, их оснащение, обученность. Я считаю, что наша правоохранительная система оказалась неготовой и в юридическом плане, в теоретическом понимании самого слова «прав человека». Как юрист, считаю, что должны восполнить этот пробел и получить мнение наших европейских коллег», - добавил Игорь Рогов.