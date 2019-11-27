Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Новая Еврокомиссия, полномочия которой продлятся до осени 2024 года, приступит к работе 1 декабря.
Предложенный состав регулятора поддержал 461 депутат, в то время как 157 проголосовали против, а 89 парламентариев воздержались.
Пленарное голосование в Страсбурге завершает длительный процесс одобрения кандидатур на посты еврокомиссаров со стороны Европейского парламента.
Новая Еврокомиссия должна была приступить к обязанностям 1 ноября, однако процесс утверждения еврокомиссаров, начатый в сентябре, затянулся из-за того, что евродепутаты отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии.
Европейская комиссия будет состоять из 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предложить своего представителя.
Фото: reform.by
- Европейские дипломаты высоко оценивают потенциал сотрудничества с Казахстаном - МИД РК
- Лучший «Автомобиль года 2020» выбирают в Европе
- ЕС запускает три региональные программы в ЦА с бюджетом более 55 млн евро
- Европарламент проголосует за новую Еврокомиссию 27 ноября
- Глава МИД РК встретился с послами стран Евросоюза
- О продолжительности жизни в ЕС рассказали в Евростате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана