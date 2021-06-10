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Европарламент принял резолюцию, призывающую отменить права интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Июня 2021, 14:54
Европарламент принял резолюцию, призывающую отменить права интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент требует отказа от патента на вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению евродепутатов, отказ от патента расширит доступ к недорогим вакцинам против COVID-19 во всем мире. Кроме того, добровольное лицензирование, передача ноу-хау и технологий - ключ к увеличению глобального производства вакцин в долгосрочной перспективе, считают в Европарламенте.

Члены европейского парламента выступают за ускорение глобального внедрения вакцин, и снятие защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 будет способствовать данному процессу.

В специальной резолюции, принятой 355 голосами «за», 263 «против» и 71 воздержавшимся, Европарламент предлагает начать переговоры о временном отказе от соответствующих соглашений Всемирной торговой организации (ВТО).

«Чтобы устранить «узкие» места в производстве, депутаты Европарламента призывают ЕС «снять экспортные барьеры и заменить свой собственный механизм выдачи разрешений на экспорт требованиями прозрачности экспорта». Со своей стороны, США и Великобритания должны «немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья», - говорят депутаты ЕС.

В Европе считают, что для иммунизации 70 процентов населения мира необходимо 11 млрд доз, а сейчас произведена лишь небольшая часть этого количества.

Вместе с тем, депутаты Европарламента требуют полного раскрытия информации о будущих соглашениях о предварительных закупках, особенно в отношении вакцин нового поколения, и чтобы эти контракты включали в себя требования прозрачности для поставщиков.


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