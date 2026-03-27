Европарламент одобрил ужесточение норм по «вечным химикатам» в воде и почве

Под новые нормы подпадают не только PFAS как группа, но и отдельные пестициды и лекарства, добавленные в расширенный список опасных веществ, подлежащих контролю в поверхностных водах, грунтовых водах и питьевой воде. Ранее документ уже был согласован странами Европейского союза.

Государства ЕС должны адаптировать свое национальное законодательство к новым требованиям до конца 2027 года, а полностью выполнить экологические стандарты — к 2039 году. При этом для наиболее опасных веществ установлен более ранний срок — до 2033 года.

PFAS — это группа синтетических химических соединений, широко используемых в промышленности и потребительских товарах, включая водоотталкивающие покрытия, антипригарные поверхности, косметику и текстиль, из‑за их стойкости к разрушению. Эти вещества, как отмечают эксперты, практически не выводятся из организма и накапливаются в экосистемах, повышая риск негативных эффектов для здоровья.

Ранее в странах Евросоюза уже были введены правила по мониторингу этих веществ в питьевой воде, а также частичные запреты на отдельные PFAS‑компоненты в потребительских продуктах.

Хватит ли Казахстану запасов воды на ближайшие десятилетия — читайте в нашем аналитическом материале.