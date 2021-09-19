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    00:27, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Европа: успешная кампания по вакцинации и отмена ограничений

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания упрощает правила въезда в королевство. С четвертого октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться «открытыми» или «красными», система «светофора» отменяется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Для путешественников из «открытых» государств и полностью привитых одобренными в королевстве вакцинами, больше не нужно будет проходить тест на COVID-19 перед поездкой. Анализ придется сдать после приземления. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации населения.

    Грант Шаппс, министр транспорта Великобритании: «Теперь у нас вакцинированы, возможно, девять из десяти взрослых, это дает нам дополнительные свободы, которых у нас не было раньше».

    Во Франции количество людей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, достигло 50 миллионов. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. Переломным моментом в кампании по вакцинации стало введение санитарных паспортов.

    На пути к полной отмене ограничений находится Ирландия. Предположительно это может произойти 22 октября. По словам премьер-министра Михола Мартина, в республике привиты 90% взрослых. Это лучший показатель в странах ЕС.

    В Вашингтоне на Национальной аллее художница Сьюзан Ферстенберг установила более 600 тысяч белых флажков в память о каждом американце, умершем от ковид-19. Инсталляция длиной в шесть километров будет находиться здесь до третьего октября.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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