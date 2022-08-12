12 Августа 2022 03:00

Европа и Америка лидируют в восстановлении туризма

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Несмотря на серьезные геополитические и экономические потрясения, люди не отказываются от путешествий. Из Всемирной туристкой организации (ЮНВТО) сообщают о заметном восстановлении в отрасли после отмены ограничений, связанных с пандемией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В первые пять месяцев 2022 года международные границы пересекли 250 млн иностранных туристов. В прошлом году за этот период путешествия за границу совершили лишь 77 млн человек.

В докладе ЮНВТО отмечается, что сектор постепенно восстанавливается и возвращается к уровню, который был до пандемии. За первые пять месяцев этого года резко выросло число международных туристов, направляющихся практически во все регионы мира.

«Восстановление туризма набирает обороты во многих частях мира, преодолевая возникающие на его пути трудности», — сказал генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили. Вместе с тем он опасается, что экономические и геополитические проблемы могут повлиять на развитие туризма в оставшиеся месяцы 2022 года.

Европа и Америка лидируют в восстановлении туризма

Европа приняла более чем в четыре раза больше международных туристов, чем за первые пять месяцев 2021 года, рост на 350%. Этому способствовал высокий внутри региональный спрос и отмена всех ограничений на поездки во все большем числе стран.

В Северной и Южной Америке количество прибытий увеличилось более чем вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года. Тем не менее, темпы этого восстановления связаны со слабыми результатами в 2021 году. В целом число туристических прибытий в обоих регионах все еще на, соответственно, 36 и 40 % ниже уровня 2019 года.

Некоторые туристические направления превысили уровень 2019 года, в частности это – Виргинские острова США, Сен-Мартен, Республика Молдова, Албания, Гондурас и Пуэрто-Рико. Это свидетельствует о том, что туризм, который входит в число отраслей, в наибольшей степени пострадавших в период пандемии, постепенно оправляется от шока.

Расходы на туризм и доходы принимающих стран

Рост расходов на туризм также растет. Международные расходы туристов из Франции, Германии, Италии и США составляют от 70 до 85 % того, что они тратили до пандемии. А расходы туристов из Индии, Саудовской Аравии и Катара уже превысили уровень 2019 года.

С точки зрения полученных доходов от международного туризма, такие страны как Республика Молдова, Сербия, Сейшельские острова, Румыния, Северная Македония, Сент-Люсия, Босния и Герцеговина, Албания, Пакистан, Судан, Турция, Бангладеш, Сальвадор, Мексика, Хорватия и Португалия уже полностью восстановили их до уровня, который был до пандемии.

Фото: ЮНВТО