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Европа борется с очередным штормом, есть жертвы

22 Февраля 2022 19:31
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Европа борется с очередным штормом, есть жертвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третья безжалостная стихия за неделю: стразу несколько европейских стран стали жертвами шторма «Франклин», который привел к сильным наводнениям, повредил жилые дома и линии электропередачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Во Франции непогода ударила по северным и северо-западным районам, в Амьене снесло крышу местного конно-спортивного комплекса, а в местечке Бриквиль-сюр-Мер потоки воды смыли машину пожилой пары, люди погибли.

Для Великобритании «Франклин» может оказаться еще разрушительнее, там ко вторнику без электричества остались не менее 50 тысяч домов. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, в графстве Йоркшир и близ Манчестере эвакуированы сотни семей из-за угрозы подтопления. В Лидсе с напором стихии не справилась плотина на реке Эйер.

Властям на местах еще только предстоит подсчитать убытки от серии ураганов. Но есть и хорошая новость: непогода способствовала рекордному росту выработки ветряной энергии в Большой Европе.


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