31 Июля 2022 19:30

Евролига-2022 по пляжному футболу: Казахстан сыграет с Грецией за третье место

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет сегодня с Грецией за третьем место в промофинале Евролиги дивизиона «B» в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстан и Греция уже играли в группе - тогда наши выиграли по пенальти и завоевали путевку в дивизион «А». А Греция пробилась в топ-4 промофинала как лучшая сборная, занявшая второе место.

В полуфинале Казахстан уступил Турции со счетом 10:12, а Греция проиграла Молдове - 1:5.



