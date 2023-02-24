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Еврокомиссия запретила своим сотрудникам пользоваться TikTok

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Февраля 2023, 00:00
Еврокомиссия запретила своим сотрудникам пользоваться TikTok

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия приказала своим сотрудникам удалить приложение китайской социальной сети TikTok с корпоративных телефонов и гаджетов, а также с персональных устройств, использующих рабочие программы. Решение связано с принятием Еврокомиссией мер по кибербезопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Чиновников и сотрудников ведомств исполнительной власти ЕС попросили удалить приложение со своих рабочих устройств не позднее 15 марта.

«Еврокомиссия сосредоточена на защите кибербезопасности наших коллег и всех, кто с нами сотрудничает. В данном контексте было принято решение, связанное с кибербезопасностью», - заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

В заявлении представителя TikTok, которое передают европейские СМИ, говорится, что компания разочарована решением, которое считает «ошибочным и основанным на заблуждениях».

Европейская комиссия также попросила своих сотрудников удалить приложение TikTok со своих личных устройств, включая телефоны, если на них установлены официальные приложения, в том числе приложения для электронной почты и видеоконференций.

TikTok в последние месяцы попал под пристальное внимание Запада из-за опасений по поводу доступа Пекина к данным пользователей.

В США запрещено использование приложения на устройствах федерального правительства, а некоторые американские законодатели пытаются полностью запретить работу TikTok в стране.


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