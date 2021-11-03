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Еврокомиссия выделит 1 млрд евро на защиту мировых лесов

3 Ноября 2021 16:34
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Еврокомиссия выделит 1 млрд евро на защиту мировых лесов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в городе Глазго (Великобритания) президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 1 миллиарда евро в качестве вклада Европейского Союза в Глобальное обязательство по сохранению лесов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Пятилетний пакет поддержки из бюджета ЕС поможет странам-партнерам Евросоюза защищать, восстанавливать и устойчиво управлять лесами во всем мире и выполнять положения Парижского соглашение.

«Леса - это зеленые «легкие» Земли. Мы должны защитить и восстановить их. Я с радостью объявляю, что мы обязуемся выделить 1 млрд евро на защиту мировых лесов. Это признак приверженности ЕС руководству глобальными изменениями для защиты нашей планеты в соответствии с Зеленой сделкой ЕС», - заявила У. Ляйен.

Комиссар по международному партнерству Еврокомиссии Ютта Урпилайнен добавила: «Объявленный вклад ЕС в устойчивое управление, восстановление и защиту лесов будет способствовать устойчивому росту и созданию рабочих мест, смягчению последствий изменения климата и адаптации, а также сохранению биоразнообразия в наших странах-партнерах. Европейский Союз будет работать в партнерстве с правительствами, гражданским обществом, коренными народами и частными субъектами в рамках многостороннего подхода для достижения Целей устойчивого развития и для того, чтобы поставить людей и нашу планету на первое место».

Особый акцент Евросоюз делает на бассейне реки Конго, который представляет собой уникальную территорию со своей экосистемой. В рамках заявленного пакета помощи 250 млн евро будет направлено на экологические цели в бассейне реки Конго.

Финансовое обязательство является вкладом Европейской Комиссии в Глобальное обязательство по лесам, принятое международным сообществом на Саммите в городе Глазго.

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#Экология   #Евросоюз   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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