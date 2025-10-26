Еврокомиссия выявила нарушения у TikTok, Facebook и Instagram: им грозит штраф

Еврокомиссия заявила о нарушении требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) со стороны TikTok, Facebook и Instagram. По данным регулятора, эти платформы препятствуют исследователям в получении доступа к информации и не предоставляют пользователям эффективных инструментов для подачи жалоб и уведомлений о незаконном контенте.

Комиссия отметила, что созданные платформами барьеры приводят к «неполным и ненадежным сборам данных», что осложняет проведение научных исследований, включая изучение влияния контента на несовершеннолетних. Брюссель подчеркнул, что открытый доступ к данным является ключевым элементом прозрачности, заложенным в DSA.

Кроме того, Meta, владеющая Facebook и Instagram, обвиняется в отсутствии удобных механизмов для сообщения о незаконных материалах, включая контент с признаками сексуализированного насилия над детьми или пропагандой терроризма. По мнению комиссии, процедуры жалоб чрезмерно сложны и содержат «манипулятивные элементы дизайна», которые могут отталкивать пользователей от подачи уведомлений.

Регулятор также указал на недостатки систем обжалования решений о модерации. Пользователи, чьи публикации были удалены или аккаунты заблокированы, не могут эффективно оспорить эти решения и приложить доказательства, что нарушает принципы прозрачности и справедливости.

Meta и TikTok получили возможность представить свои объяснения и письменные ответы на выводы комиссии. Если нарушения подтвердятся, компаниям могут грозить штрафы до 6% от их мирового годового оборота.

Закон о цифровых услугах обязывает крупные онлайн-платформы с аудиторией свыше 45 млн пользователей в ЕС предпринимать меры по защите пользователей от незаконного контента, товаров и услуг. Под надзор Еврокомиссии, помимо Meta и TikTok, также попадают Amazon, Google и другие крупнейшие технологические компании.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет ограничить доступ детей к TikTok и Instagram.