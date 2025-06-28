Еврокомиссия выступила за продолжение процесса интеграции Украины в ЕС

— Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления базируется на заслугах, — написала в соцсетях президент Еврокомиссия У. Ляйен.

Глава ЕК также подчеркнула, что «Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед».

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что венгры высказались против евроинтеграции Украины. По словам премьера Венгрии, 95% участников референдума выступили против поддержки страной вступления Украины в ЕС. В референдуме участвовали около 2,3 млн человек, то есть менее трети из почти 8 млн избирателей.

В. Орбан пообещал заявить другим европейским странам, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.