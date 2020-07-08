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Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны

Автор:  
Тимур Дюсекеев
8 Июля 2020, 07:29
Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Экономике Европейского союза грозит глубокая рецессия в этом году из-за пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие ответные меры как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Такие выводы содержатся в опубликованном во вторник экономическом прогнозе Еврокомиссии на лето 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Поскольку отмена ограничительных мер из-за коронавируса происходит медленными темпами, влияние пандемии на экономическую активность в текущем году будет более значительным, чем предполагалось ранее.

Согласно прогнозу, экономика еврозоны сократится на 8,7% в текущем году и вырастет на 6,1% в 2021 г., тогда как экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в следующем году.

Таким образом, рецессия в 2020 году будет значительно глубже прогнозируемых ранее 7,7% для зоны евро и 7,4% для ЕС в целом. Рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем ожидалось Еврокомиссией весной.

«Пандемия и меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса, в основном сказались на экономической активности во втором квартале, что стало следствием самого сильного падения ВВП со времен Второй мировой войны», - представляя во вторник экономический прогноз на пресс-конференции в Брюсселе сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Процесс восстановления экономики наберет обороты во второй половине текущего года, хотя будет неполным и неравномерным в разных странах ЕС.

«Падение экономической активности было настолько серьезным, что частичное восстановление во второй половине года не сможет существенно поднять годовые темпы роста», - отметил Джентилони.

Прогноз по инфляции практически не изменился и ожидается на уровне 0,3% в этом году и 1,1% в следующем году. Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Неопределенность остается высокой, а риски дальнейшего ухудшения ситуации сохраняются высокими, поскольку масштабы и продолжительность пандемии остаются неизвестными.

«Предположения о пандемии могут быть слишком оптимистичными. В условиях отсутствия вакцины и вариантов лечения COVID-19 любое устойчивое увеличение числа инфекций или серьезных вспышек в будущем ухудшат экономические перспективы», - сказал еврокомиссар.

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