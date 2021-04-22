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Еврокомиссия сообщает о прогрессе в вакцинации взрослого населения ЕС

Автор:  
Арнур Рахимбеков
22 Апреля 2021, 09:37
Еврокомиссия сообщает о прогрессе в вакцинации взрослого населения ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия сообщила актуальные данные о вакцинации в ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 19 апреля: в ЕС доставлено 140,5 млн доз вакцин. Уже введено 112 млн доз вакцины.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри заявил, что по крайней мере 12 из 27 стран-членов уверены, что смогут вакцинировать 70 процентов своего взрослого населения к середине июля текущего года.

«Это число увеличивается с каждым днем», - сказал он. ЕС поставил цель вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения к сентябрю.

В настоящее время в Евросоюзе дано разрешение на вакцинацию четырьмя вакцинами от COVID-19.


Здравоохранение   Евросоюз   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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