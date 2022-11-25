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Еврокомиссия продвигает использование 5G в самолетах и Wifi с частотой 5 Ггц в авто

25 Ноября 2022, 15:00
Еврокомиссия продвигает использование 5G в самолетах и Wifi с частотой 5 Ггц в авто

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия сообщила о внедрении мобильной связи на борту самолетов и определила частоты для технологии 5G в полете, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе исполнительного органа Евросоюза пояснили, что внедрение технологии 5G в самолетах и широкополосного покрытия Wi-Fi в автобусах открывает новые возможности для инноваций в Европе.

«Пассажиры на рейсах в ЕС смогут использовать свои мобильные телефоны на максимуме их емкости и функций, точно так же, как в наземной мобильной сети 5G», - отметили в Еврокомиссии.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал, что 5G предоставит инновационные услуги для людей и возможности для роста европейских компаний. По его словам, небо больше не является пределом, когда речь заходит о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью.

С 2008 года имплементационное решение Комиссии зарезервировало определенные частоты для мобильной связи в самолетах, что позволяет обмениваться сообщениями, осуществлять телефонные звонки и передавать данные пассажирам, летающим в ЕС. Подключиться к услуге можно в салоне самолета с использованием специального сетевого оборудования, так называемой «пико-ячейки». Она нужна для подключения пользователей и маршрутизации вызовов, текстовых сообщений и данных, которые передаются через спутниковую сеть между самолетом и наземной мобильной сетью.

Еврокомиссия также внесла поправки в решение о полосах частот 5 ГГц. Это делает полосы доступными для Wi-Fi в автомобилях и автобусах. Государства-члены Евросоюза должны предоставить полосы частот 5 ГГц не позднее 30 июня 2023 года для того, чтобы интернет работал в автомобилях.


Фото: iconeconomics.com

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