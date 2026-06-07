Еврокомиссия призвала отменить пограничный контроль внутри ЕС

Европейская комиссия считает возможным начать поэтапную отмену пограничного контроля внутри Евросоюза. В Брюсселе полагают, что ситуация с миграцией улучшилась, а меры по защите внешних границ уже дают заметный эффект, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

По его словам, Еврокомиссия считает оправданным постепенное сворачивание пограничных проверок в девяти государствах ЕС, где они продолжают действовать. В их числе находится и Германия.

Бруннер отметил, что количество просителей убежища в странах Евросоюза заметно сократилось. Кроме того, положительные результаты демонстрируют меры по усилению охраны внешних границ сообщества, а также общеевропейская система въезда и выезда.

По мнению еврокомиссара, эти изменения свидетельствуют о движении в правильном направлении и создают условия для постепенного возвращения к полноценному функционированию Шенгенской зоны без внутренних проверок.

Весной 2025 года власти Германии существенно усилили контроль на государственных границах. Меры были введены для борьбы с нелегальной миграцией и ограничения числа незаконных пересечений границы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году гражданство Германии получили 332,5 тысячи иностранцев. Это самый высокий показатель с начала ведения статистики в 2000 году.