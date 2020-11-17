Еврокомиссия приобретает пятую вакцину от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Европейская Комиссия одобрила пятый контракт с европейской фармацевтической компанией CureVac, который предусматривает первоначальную закупку 225 млн доз вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение заключено от имени всех стран-членов ЕС, также зарезервирована возможность докупить еще 180 млн доз вакцины после того, как препарат докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

Сегодняшний контракт с CureVac расширяет и без того широкий портфель вакцин, которые будут производиться в Европе, включая контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer, а также успешные переговоры с американской Moderna.

Диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность. Государства-члены ЕС также могут решить пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer я рада объявить о новом соглашении с многообещающей европейской компанией. На сегодняшний день Комиссия обеспечила не менее 1,2 млрд доз и выполняет обязательства по обеспечению равного доступа к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения мира. Большинство указанных вакцин-кандидатов находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Надеюсь, разрешение подтвердит эти положительные результаты, после чего они будут быстро развернуты и помогут нам в преодолении пандемии».

CureVac - европейская компания, базирующаяся в Германии. В июле 2020 года компания подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 75 млн евро на разработку и крупномасштабное производство вакцины-кандидата CureVac.

Вакцина является пионером в разработке совершенно нового класса вакцин на основе матричной РНК (мРНК), переносимой в клетки человека липидными наночастицами. Основной принцип - использование этой молекулы в качестве носителя информации, с помощью которой организм сам может вырабатывать собственные антитела для борьбы с различными заболеваниями.