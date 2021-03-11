Еврокомиссия приобретает дополнительные объемы вакцин в связи со вспышкой пандемии в отдельных регионах ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская Комиссия достигла соглашения с компанией «BioNTech-Pfizer» о дополнительной поставке 4 млн доз вакцины COVID-19 до конца марта для борьбы с возникшими горячими очагами коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформа».

Несмотря на текущее сокращение числа смертей в ЕС в силу вакцинации пожилых жителей и лиц из так называемых «групп риска», Еврокомиссия обеспокоена появлением ряда горячих очагов COVID-19 в некоторых странах ЕС.

В евроинституте отметили, что это вызвано распространением новых, более заразных вариантов коронавируса. В таких регионах Европы, как Тироль в Австрии, Ницца и Мозель во Франции, Больцано в Италии и некоторых частях земель Бавария и Саксония в Германии, за последние недели резко выросло число инфекций и госпитализаций.

«Чтобы поддержать государства-члены ЕС в их усилиях по реагированию на эти события, комиссия согласовала с «BioNTech-Pfizer» возможность заказа дополнительного объема вакцин. Вакцина BioNTech-Pfizer доказала свою высокую эффективность против всех известных в настоящее время вариантов вируса COVID-19», - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, сообщается, что увеличение поставок явилось результатом успешного расширения производственных мощностей некоторых фармацевтических компаний в Европе, которое было завершено к середине февраля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Чтобы бороться с агрессивными вариантами вируса и улучшить ситуацию в горячих точках, необходимы быстрые и решительные действия. Я счастлива объявить сегодня о соглашении с BioNTech-Pfizer, которое предложит государствам-членам до конца марта в общей сложности 4 млн доз вакцин, которые будут поставлены в дополнение к запланированным объемам. Благодаря их целевому использованию там, где они наиболее необходимы, в частности в приграничных регионах, эти дозы помогут обеспечить или восстановить свободное передвижение товаров и людей. Это ключ к функционированию систем здравоохранения и единого рынка».