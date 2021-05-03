Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз получившим вакцины от COVID-19, одобренные внутри ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Еврокомиссия предложила странам-участницам Европейского Союза ослабить ограничения на несущественные поездки в ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данное предложение выработано Еврокомиссией на основе успехов в вакцинации и улучшении эпидемиологической ситуации в мире.

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только лицам из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, получившим рекомендованную дозу вакцины, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам.

В перспективе список вакцин может быть расширен за счет вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить пороговое значение числа новых случаев заболевания COVID-19, применяемое для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

В то же время появление мутаций коронавируса требует постоянной бдительности, отметили в Еврокомиссии.

В качестве меры предосторожности разработан механизм «экстренного торможения», который будет координироваться на уровне ЕС и ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС.

Механизм «экстренного торможения» позволит государствам-членам действовать оперативно и временно ограничить до строгого минимума все поездки из стран со сложной обстановкой с КВИ на время, необходимое для принятия соответствующих санитарных мер.

Комментируя возможное разрешение въезда в ЕС лицам, получившим вакцину «Спутник-5», применяемую в Казахстане, в Еврокомиссии отметили, что данный вопрос будет зависеть от рассмотрения данной вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам.