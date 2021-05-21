Еврокомиссия подписала дополнительный контракт на 1,8 млрд вакцин от коронавируса

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия подписала третий контракт с фармакологической компанией BioNTech-Pfizer на дополнительную поставку в Евросоюз вакцин от коронавируса в объеме 1,8 млрд доз, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Еврокомиссии, цель контракта – зарезервировать дополнительный объем вакцин на период с конца 2021-го по 2023 год.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Это хорошая новость для долгосрочной борьбы, которую мы ведем для защиты граждан Европы от вируса и его разновидностей. Гарантировано производство и поставка в Союз до 1,8 млрд доз. Возможные контракты с другими производителями будут следовать той же схеме на благо всех».

Комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии Стелла Кириакидес считает, что ЕС должен быть на шаг впереди вируса. «Для этого нам необходимо иметь доступ к вакцинам, чтобы защитить нас от угрозы разновидностей COVID-19, а также к дополнительным дозам для продления иммунитета. И мы должны защитить самых молодых среди нас. Нашим приоритетом являются проверенные технологии, такие как вакцины с матричной РНК, но мы остаемся открытыми для других вариантов», – отметила она.