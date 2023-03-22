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Еврокомиссия подозревает Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Марта 2023, 01:05
Еврокомиссия подозревает Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия (ЕК) подозревает австрийскую компанию по производству энергетических напитков Red Bull в незаконном сговоре и нарушении норм европейского антимонопольного законодательства, в офисе корпорации прошел обыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным Австрийского агентства печати, в понедельник в офисе компании провели обыск представители европейских структур при участии сотрудников Федерального агентства по конкуренции Австрии. Во вторник Еврокомиссия открыла официальное расследование в отношении Red Bull. В самой корпорации подтвердили факт обыска и отказались от дальнейших комментариев.

Компания Red Bull известна как спонсор и организатор соревнований по различным видам спорта. Ее главный офис находится в австрийском городе Фушль-ам-Зе (федеральная земля Зальцбург).


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