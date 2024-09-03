Еврокомиссия поддерживает повышение престижа профессии медсестер в Европе

Европейская комиссия подписала соглашение о взносах с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленное на оказание поддержки государствам-членам Евросоюза в удержании медицинских сестер в своих системах здравоохранения и повышении привлекательности профессии медсестер, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Соглашение, финансируемое за счет средств программы «EU4Health» в размере 1,3 млн евро, будет охватывать мероприятия во всех странах-членах ЕС в течение 36 месяцев. Особое внимание будет уделяться странам, испытывающим значительную нехватку медицинских работников, в частности медсестер.

— Медсестры являются основой наших систем здравоохранения и играют решающую роль в обеспечении того, чтобы пациенты получали высококачественную профессиональную помощь, когда они в ней нуждаются. Сегодняшние действия свидетельствуют о нашей приверженности решению серьезных проблем с кадрами здравоохранения, с которыми сталкиваются многие государства-члены, и повышению устойчивости систем здравоохранения в Европейском союзе здравоохранения. Мы рады сотрудничать с ВОЗ в реализации этой важной инициативы, — сказала еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Благодаря тесному сотрудничеству со странами-членами, организациями медсестер и социальными партнерами, инициатива будет адаптирована к конкретным потребностям на национальном и субнациональном уровнях.

Финансирование Еврокомиссии будет включать разработку планов действий по набору персонала, программ наставничества для привлечения нового поколения медсестер, разработку оценок воздействия на персонал медсестер, чтобы понять проблемы, стоящие за этим структурным дефицитом, и стратегий по улучшению здоровья и благополучия медсестер, а также реализацию возможностей обучения и действий, направленных на то, чтобы работники здравоохранения могли воспользоваться преимуществами цифровых технологий.