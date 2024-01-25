Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Mercedes-Benz и BMW в Китае

В соответствии с регламентом Евросоюза о слияниях, Европейская комиссия в среду одобрила создание совместного предприятия Mercedes-Benz Group China Ltd. в Китае, контролируемого Mercedes-Benz Group AG (Германия) и BMW Brilliance Automotive Ltd. в КНР, контролируемого Bayerische Motoren Werke AG (ФРГ). Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В первую очередь сделка касается инфраструктуры зарядки электромобилей в общественных местах в Китае, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК также пришли к выводу, что заявленная сделка не вызовет опасений в области конкуренции, учитывая ограниченное влияние на Европейскую экономическую зону.

Заявленная сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры рассмотрения слияний.