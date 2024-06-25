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    01:19, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Еврокомиссия объявила расследование в отношении Apple

    Apple
    Фото: developer.apple.com

    В понедельник Европейская комиссия проинформировала американскую технологическую компанию «Apple» о предварительных оценках правил «App Store» на предмет их соответствия Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    В заявлении Еврокомиссии говорится, что правила «Apple» не позволяют разработчикам приложений свободно направлять потребителей к альтернативным предложениям и контенту.

    Кроме того, ЕК возбудила новую процедуру в отношении «Apple» в связи с опасениями, что новые контрактные требования компании к сторонним разработчикам приложений и магазинам приложений, включая новую «Плату за основные технологии» Apple, не обеспечивают эффективного соблюдения обязательств в рамках законодательства ЕС.

    Согласно Закону о цифровых рынках, разработчики, распространяющие свои приложения через «Apple App Store», должны иметь возможность бесплатно информировать своих клиентов об альтернативных, более дешевых возможностях приобретения, направлять их к этим предложениям и позволять им совершать альтернативные покупки.

    Еврокомиссия предварительно пришла к выводу, что:

    — ни одно из этих бизнес-условий не позволяет разработчикам свободно управлять своими клиентами. Например, разработчики не могут предоставлять информацию о ценах в приложении или каким-либо другим образом взаимодействовать со своими клиентами для продвижения предложений, доступных по альтернативным каналам распространения.

    В соответствии с большинством бизнес-условий, доступных разработчикам приложений, «Apple» разрешает управление только через «переходы по ссылкам», то есть разработчики приложений могут включать ссылку в свое приложение, которая перенаправляет клиента на веб-страницу, где клиент может заключить контракт.

    Процесс выдачи ссылок связан с рядом ограничений, введенных «Apple», которые не позволяют разработчикам приложений общаться, продвигать предложения и заключать контракты по выбранному ими каналу распространения.

    В то время как «Apple» может получать вознаграждение за содействие разработчикам в первоначальном привлечении нового клиента через «AppStore», сборы, взимаемые компанией, выходят за рамки того, что строго необходимо для получения такого вознаграждения.

    — Например, «Apple» взимает с разработчиков комиссию за каждую покупку цифровых товаров или услуг, совершенную пользователем в течение семи дней после перехода по ссылке из приложения, говорится в заявлении Еврокомиссии.

    Отправляя предварительные выводы, Еврокомиссия информирует «Apple» о своем предварительном мнении о том, что компания нарушает Закон «DMA».

    — Это не наносит ущерба результатам расследования, поскольку «Apple» теперь имеет возможность воспользоваться своими правами на защиту, изучив документы из досье Комиссии по расследованию и ответив в письменной форме на предварительные выводы ЕК.

    Если предварительные выводы Еврокомиссии в конечном итоге подтвердятся, ни один из трех наборов бизнес-условий Apple не будет соответствовать статье № 5(4) Закона о цифровых рынках, которая требует, чтобы «привратники» («gatekeepers») разрешали разработчикам приложений бесплатно направлять потребителей к предложениям за пределами магазинов приложений.

    Далее Еврокомиссия примет решение о несоответствии требованиям в течение 12 месяцев с момента открытия разбирательства 25 марта 2024 года.

    Мировые цифровые компании «Alphabet», «Amazon», «Apple», «ByteDance», «Meta» и «Microsoft» — шесть «гейткиперов» (т.н. «привратников» — крупные компании, занимающие доминирующее положение на IT-рынке), определенных Еврокомиссией 06 сентября 2023 года, должны были полностью выполнить все обязательства по Закону ЕС о цифровых рынках к 7 марта 2024 года.

    В случае нарушения Закона о цифровых рынках Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% от общего оборота цифрового «привратника» по всему миру.

    В случае повторных нарушений размер таких штрафов может достигать 20%.

    Более того, в случае систематических нарушений Комиссия также уполномочена применять дополнительные средства правовой защиты, например, обязать IT-гиганта продать бизнес или его части, запретить «привратнику» приобретать дополнительные услуги, связанные с систематическим несоблюдением требований.

    Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент ЕК, отвечающая за политику в области конкуренции:

    — Сегодня очень важный день для эффективного применения Закона о цифровых рынках ЕС. Мы отправили предварительные выводы в компанию «Apple».

    Наша предварительная позиция заключается в том, что «Apple» не в полной мере разрешает управление.

    Управление — это ключ к тому, чтобы разработчики приложений были менее зависимы от магазинов приложений «привратников» (gatekeepers) и чтобы потребители знали о более выгодных предложениях.

    Мы также возбудили дело против «Apple» в связи с ее так называемой платой за основные технологии и различными правилами, разрешающими сторонним магазинам приложений и стороннюю загрузку. Сообщество разработчиков и потребители стремятся предложить альтернативу «App Store». Мы проведем расследование, чтобы убедиться, что Apple не подрывает эти усилия.

    Теги:
    Евросоюз Связь, ТВ, IT Мировые новости Досудебное расследование
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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