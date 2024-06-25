Еврокомиссия объявила расследование в отношении Apple

В понедельник Европейская комиссия проинформировала американскую технологическую компанию «Apple» о предварительных оценках правил «App Store» на предмет их соответствия Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что правила «Apple» не позволяют разработчикам приложений свободно направлять потребителей к альтернативным предложениям и контенту.

Кроме того, ЕК возбудила новую процедуру в отношении «Apple» в связи с опасениями, что новые контрактные требования компании к сторонним разработчикам приложений и магазинам приложений, включая новую «Плату за основные технологии» Apple, не обеспечивают эффективного соблюдения обязательств в рамках законодательства ЕС.

Согласно Закону о цифровых рынках, разработчики, распространяющие свои приложения через «Apple App Store», должны иметь возможность бесплатно информировать своих клиентов об альтернативных, более дешевых возможностях приобретения, направлять их к этим предложениям и позволять им совершать альтернативные покупки.

Еврокомиссия предварительно пришла к выводу, что:

— ни одно из этих бизнес-условий не позволяет разработчикам свободно управлять своими клиентами. Например, разработчики не могут предоставлять информацию о ценах в приложении или каким-либо другим образом взаимодействовать со своими клиентами для продвижения предложений, доступных по альтернативным каналам распространения.

В соответствии с большинством бизнес-условий, доступных разработчикам приложений, «Apple» разрешает управление только через «переходы по ссылкам», то есть разработчики приложений могут включать ссылку в свое приложение, которая перенаправляет клиента на веб-страницу, где клиент может заключить контракт.

Процесс выдачи ссылок связан с рядом ограничений, введенных «Apple», которые не позволяют разработчикам приложений общаться, продвигать предложения и заключать контракты по выбранному ими каналу распространения.

В то время как «Apple» может получать вознаграждение за содействие разработчикам в первоначальном привлечении нового клиента через «AppStore», сборы, взимаемые компанией, выходят за рамки того, что строго необходимо для получения такого вознаграждения.

— Например, «Apple» взимает с разработчиков комиссию за каждую покупку цифровых товаров или услуг, совершенную пользователем в течение семи дней после перехода по ссылке из приложения, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отправляя предварительные выводы, Еврокомиссия информирует «Apple» о своем предварительном мнении о том, что компания нарушает Закон «DMA».

— Это не наносит ущерба результатам расследования, поскольку «Apple» теперь имеет возможность воспользоваться своими правами на защиту, изучив документы из досье Комиссии по расследованию и ответив в письменной форме на предварительные выводы ЕК.

Если предварительные выводы Еврокомиссии в конечном итоге подтвердятся, ни один из трех наборов бизнес-условий Apple не будет соответствовать статье № 5(4) Закона о цифровых рынках, которая требует, чтобы «привратники» («gatekeepers») разрешали разработчикам приложений бесплатно направлять потребителей к предложениям за пределами магазинов приложений.

Далее Еврокомиссия примет решение о несоответствии требованиям в течение 12 месяцев с момента открытия разбирательства 25 марта 2024 года.

Мировые цифровые компании «Alphabet», «Amazon», «Apple», «ByteDance», «Meta» и «Microsoft» — шесть «гейткиперов» (т.н. «привратников» — крупные компании, занимающие доминирующее положение на IT-рынке), определенных Еврокомиссией 06 сентября 2023 года, должны были полностью выполнить все обязательства по Закону ЕС о цифровых рынках к 7 марта 2024 года.

В случае нарушения Закона о цифровых рынках Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% от общего оборота цифрового «привратника» по всему миру.

В случае повторных нарушений размер таких штрафов может достигать 20%.

Более того, в случае систематических нарушений Комиссия также уполномочена применять дополнительные средства правовой защиты, например, обязать IT-гиганта продать бизнес или его части, запретить «привратнику» приобретать дополнительные услуги, связанные с систематическим несоблюдением требований.

Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент ЕК, отвечающая за политику в области конкуренции: