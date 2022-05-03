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Еврокомиссия обвиняет Apple в монополизме

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Мая 2022, 10:16
Еврокомиссия обвиняет Apple в монополизме

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник Европейский союз обвинил американскую компанию Apple в злоупотреблении своим господствующим положением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По итогам своего расследования с 2020 года Брюссель сообщил, что электронный гигант ограничивает доступ конкурентам к своей системе Apple Pay, в частности, к технологии NFC (Near-Field Communication), которая используется на смартфонах для бесконтактных платежей. В результате эти конкуренты не могут получать необходимое оборудование и программное обеспечение на своих устройствах.

«Исключив других из игры, Apple несправедливо защитила свои кошельки Apple Pay от конкуренции, - сказала вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер. - Такое поведение равносильно злоупотреблению доминирующим положением, что является незаконным в соответствии с нашими правилами».

Антимонопольное дело может привести к взысканию огромного штрафа с производителя телефонов iPhone и вынудить Apple открыть технологию чипов NFC для конкурентов.

Со своей стороны, Apple заявила: «Apple Pay - это лишь один из многих вариантов осуществления платежей, доступных европейским потребителям. Он обеспечивает равный доступ к NFC, устанавливая при этом самые высокие в отрасли стандарты конфиденциальности и безопасности». Компания добавила, что будет и дальше сотрудничать с Еврокомиссией.

В последние недели ЕС сделал важный шаг к принятию закона о цифровых услугах. Он призван, среди прочего, ограничить рыночную власть крупнейших мировых технологических компаний.


Фото: ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK


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