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Евродепутаты просят обеспечить гуманитарным организациям доступ к мигрантам на восточной границе Евросоюза

11 Ноября 2021 16:31
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Евродепутаты просят обеспечить гуманитарным организациям доступ к мигрантам на восточной границе Евросоюза

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В связи с обострением ситуации на границе Беларуси и Польши в Европарламенте состоялись дебаты по данному вопросу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Депутаты Европарламента акцентировали внимание на насущной необходимости предоставления гуманитарным организациям прямого доступа к польско-белорусской границе, чтобы помочь мигрантам, оказавшимся в блокировке.

Некоторые парламентарии призвали использовать бюджет Евросоюза для строительства защитных сооружений на внешних границах Союза от нерегулярных переходов мигрантов.

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Польшу, где провел переговоры с премьер-министром страны Матеушом Моравецки. Глава высшего политического органа ЕС пообещал, что Евроинституты и страны-члены рассмотрят в «ближайшие дни», какие действия они могут предпринять, чтобы оказать «значительное и конкретное» влияние на текущую ситуацию.

Ш. Мишель сказал, что одним из вариантов является финансирование строительства физической пограничной инфраструктуры на внешних границах ЕС.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сделал специальное заявление по ситуации на границе.

«Мы полностью солидарны с государствами-членами, пострадавшими от этой ситуации, и продолжим оказывать помощь тем, кто пострадал в наибольшей степени. Основополагающие ценности будут и впредь определять наши действия, особенно в том, что касается защиты прав человека мигрантов» - отметил Ж. Боррель.

Как сообщает белорусское агентство «Белта», президент Беларуси А. Лукашенко, в свою очередь, «не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами».

Президент Беларуси поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров.

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#Беларусь   #Евросоюз   #Польша   #Мировые новости   #мигранты  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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