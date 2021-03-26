Евродепутаты проголосовали за ускоренное рассмотрение «Цифрового зеленого сертификата» вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Члены Европейского Парламента проголосовали «за» ускоренное утверждение «Цифрового зеленого сертификата». Если документ будет принят, то он облегчит передвижение граждан внутри ЕС уже летом текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейский Парламент приступил к ускоренной процедуре утверждения «Цифрового Зеленого сертификата», который разработан и предложен Европейской Комиссией 17 марта. Документ более известный как «паспорт вакцинации» поможет восстановить свободное передвижение граждан внутри ЕС.

На этой неделе депутаты Европарламента поддержали использование срочной процедуры при рассмотрении данного предложения (468 голосов «за» и 203 «против»), что означает оперативное рассмотрение ими предложения Комиссии по сертификату.

«Сертификат не может быть предварительным условием для свободного передвижения, поскольку это фундаментальное право в Европейском Союзе, и он не может привести к дискриминации тех лиц, которые его не имеют», - заявил председатель комитета гражданских свобод Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Депутат ЕС также подчеркнул, что необходима сильная защита личных и медицинских данных, указанных в «Зеленом сертификате».

Согласно предложению Еврокомиссии, сертификат будет содержать только ключевую информацию, которая необходима для гарантии его «подлинности, целостности и действительности». Это включает имя, дату рождения владельца, государство-член, в котором был выдан сертификат, уникальный идентификатор, а также необходимую информацию о том, был ли путешественник вакцинирован от COVID-19, результат последнего теста COVID-19 и информацию о том, болел ли владелец документа коронавирусом.

Бельгийский Евродепутат Том Ванденкенделер заявил, что нельзя терять времени, если ЕС хочет обеспечить безопасность путешествий к текущему лету.