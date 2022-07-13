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Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет
13 Июля 2022 02:30

Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет. В текущем году курс единой европейская валюта снизился почти на 14% по отношению к американской, а по сравнению с июнем прошлого года — на 17,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ключевой фактор, оказывающий давление — цены на энергоносители и опасения связанные с поставками газа из РФ. На динамику влияют также различия в кредитно-денежной политики Вашингтона и Брюсселя — ФРС повышает базовые ставки, тогда как ЕЦБ удерживает их на низком уровне.


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