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    02:27, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: завершился матч Франции против Австрии

    ЕВРО-2024: завершился матч Франция против Австрии
    Фото: championat.com

    На чемпионате Европы по футболу в Германии проходят матчи первого тура, передает агентство Kazinform со ссылкой на sportarena.kz.

    Сборные Австрии и Франции сыграли в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в Германии.

    Игра завершилась победой Франции с минимальным счетом 1:0.

    В конце первого тайма Максимиллиан Йобер, пытаясь прервать прострел Мбаппе, срезал мяч в собственные ворота. Этот гол стал единственным в матче.

    Стоит добавить, что игра получилась крайне богатой на нарушения правил, и испанскому арбитру Мансано пришлось показать целых 7 желтых карточек.

    Напомним, днем ранее в этой же группе D, Нидерланды обыграли Польшу со счетом 2:1.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Австрия Франция Euro-2024 Мировые новости Германия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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