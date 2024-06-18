ЕВРО-2024: завершился матч Франции против Австрии

На чемпионате Европы по футболу в Германии проходят матчи первого тура, передает агентство Kazinform со ссылкой на sportarena.kz.

Сборные Австрии и Франции сыграли в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в Германии.

Игра завершилась победой Франции с минимальным счетом 1:0.

В конце первого тайма Максимиллиан Йобер, пытаясь прервать прострел Мбаппе, срезал мяч в собственные ворота. Этот гол стал единственным в матче.

Стоит добавить, что игра получилась крайне богатой на нарушения правил, и испанскому арбитру Мансано пришлось показать целых 7 желтых карточек.

Напомним, днем ранее в этой же группе D, Нидерланды обыграли Польшу со счетом 2:1.