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    20:17, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: Сербия и Словения сохранили шансы на плей-офф

    ЕВРО-2024: Сербия и Словения сыграв вничью сохранили шансы на плей-офф
    Фото: UK-football

    Не выявив победителя в поединке между собой, сборные Сербии и Словении все же продолжают сохранять шансы на попадание в плей-офф ЕВРО-2024 по футболу, проходящем в Германии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Словения не выглядела фаворитом перед матчем, но именно она повела в счете после отличной атаки, и продолжала контролировать ситуацию. Под занавес матча, на последних секундах встречи сербские футболисты после массированных атак смогли сравнять счет и уйти от поражения на последних секундах игры.

    Окончательное положение в Группе С определится после матча Англия – Дания.

    У Англии перед вторым туром три очка, у Словении после двух матчей – два. По одному - у Сербии и Дании, однако датчане в случае успеха имеют шансы вырваться вперед.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Сербия Euro-2024
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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