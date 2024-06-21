ЕВРО-2024: Сербия и Словения сохранили шансы на плей-офф

Не выявив победителя в поединке между собой, сборные Сербии и Словении все же продолжают сохранять шансы на попадание в плей-офф ЕВРО-2024 по футболу, проходящем в Германии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Словения не выглядела фаворитом перед матчем, но именно она повела в счете после отличной атаки, и продолжала контролировать ситуацию. Под занавес матча, на последних секундах встречи сербские футболисты после массированных атак смогли сравнять счет и уйти от поражения на последних секундах игры.

Окончательное положение в Группе С определится после матча Англия – Дания.

У Англии перед вторым туром три очка, у Словении после двух матчей – два. По одному - у Сербии и Дании, однако датчане в случае успеха имеют шансы вырваться вперед.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.