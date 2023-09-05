АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 7 сентября, в Астане пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана примет команду Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Финляндия начнется в 20:00 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале Qazsport.

В своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 сборная Казахстана в гостях победила сборную Северной Ирландии (1:0), а Финляндия дома разгромила команду Сан-Марино (6:0). Перед очной встречей команд положение в турнирной таблице группы Н выглядит следующим образом: Финляндия — 9 очков, Казахстан — 9 очков, Дания — 7 очков, Словения — 7 очков, Северная Ирландия — 3 очка, Сан-Марино — 0 очков. Все команды сыграли по четыре матча.