ЕВРО-2024: «немецкая машина» или прагматичные испанцы?

Очередная глава ЕВРО–2024 под названием ¼ финала будет написана восемью сильнейшими сборными Европы в ближайшие дни, а сегодня первыми в дело за выход в полуфинал вступят команды Германии и Испании, передаёт корреспондент агентства Kazinform

Хозяева турнира и одна из сильнейших сборных Старого Света в таком составе могли бы украсить финал, но «Боливар не вынесет двоих» и остаться должен только один. У немецких болельщиков осталось неудовлетворение, тянущееся из прошлого, в виде домашних Евро 1988-го и мирового Мундиаля – 2006-го годов. Остаться чужими на домашнем празднике футбола в третий раз подряд будет непростительно. Полна решимости порадовать соотечественников и сама команда Юлиана Нагельсмана. Игроки «бундестим» предпримут максимальные усилия, чтобы завоевать звание лучшей сборной чемпионата Европы. В Группе они уверенно обыграли Шотландию (5:1), Венгрию (2:0) и сыграли вничью со Швейцарией (1:1), а в 1/8 финала Германия была сильнее Дании (2:0).

Испанцы были первыми в Группе В, набрав 9 очков и продемонстрировав высокий класс со здоровыми амбициями в матчах против Хорватии (3:0), Албании (1:0), Италии (1:0).

В 1/8 финала Испания легко разобралась с Грузией 4:1 и подопечные Луиса де ла Фуэнте действительно демонстрирует фееричный открытый футбол, что лишь подогревает интерес и многие болельщики в предвкушении битвы гигантов на подступах к олимпу.

В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Франция – Португалия. Еще один шанс для Роналду проявить себя в Европе, чтобы закрыть рот злопыхателям, списавшим его со счетов после его ухода в чемпионат Саудовской Аравии. Португальцы выглядят более слаженным коллективом, прагматично идущим к своей цели. В Группе они обыграли Чехию (2:1), Турцию (3:0) и уступили Грузии (0:2), что не помешало занять первое место. В 1/8 финала они были удачливее Словении и выиграли по пенальти (3:0).

Французы пока не впечатлили, несмотря на присутствие в команде Мбаппе и Гризманна. На групповой стадии команда Дидье Дешама была сильнее Австрии (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала им удалось пройти Бельгию (1:0). Сможет ли Франция и дальше проходить за счет расположения фортуны? Ведь в большинстве матчей вместо них результат делали автоголы.

Прямую трансляцию проходящего на полях Германии футбольного Чемпионата Европы ведут отечественные телеканалы Qazaqstan и Qazsport.