ЕВРО-2024: наступил момент истины для Украины

Сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу в Германии состоятся матчи последнего тура в двух группах, после чего станут известны все участники серии плей-офф, передаёт корреспондент агентства Kazinform

Интересная и более того интригующая ситуация сложилась в Группе Е, где сегодня встречаются Словакия – Румыния и Украина – Бельгия. Все четыре вышеназванные сборные набрали по три очка, и можно только предположить, какой отчаянной и захватывающей будет противостояние в этих матчах. Самая большая разница забитых – пропущенных мячей у Украины, уступившей Румынии 0:3 и теперь у команды Сергея Реброва минус два мяча, что является дополнительным проблемным моментом для его подопечных.

Когда в Астане наступит полночь, начнут свои матчи представители группы F: Грузия – Португалия и Турция – Чехия.

Португальцы имеют 6 очков после двух игр и уже обеспечили себе место в плей-офф и быть может в их успокоенности будет шанс грузин на победу, у которых одно очко в активе.

Турция, идущая на втором месте с двумя очками, сыграет с не менее мотивированными чехами, у которых один балл в активе.

В любом случае нас ждут интереснейшие встречи, после чего можно будет перевести дух и поразмыслить над шансами участников плей-офф на продолжение борьбы за главный европейский трофей для сборных.

Начало трансляции в 21:00 и 00:00 по времени Астаны. Матчи в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.