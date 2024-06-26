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    14:49, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: наступил момент истины для Украины

    футбол
    Фото: UA-Football

    Сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу в Германии состоятся матчи последнего тура в двух группах, после чего станут известны все участники серии плей-офф, передаёт корреспондент агентства Kazinform

    Интересная и более того интригующая ситуация сложилась в Группе Е, где сегодня встречаются Словакия – Румыния и Украина – Бельгия. Все четыре вышеназванные сборные набрали по три очка, и можно только предположить, какой отчаянной и захватывающей будет противостояние в этих матчах. Самая большая разница забитых – пропущенных мячей у Украины, уступившей Румынии 0:3 и теперь у команды Сергея Реброва минус два мяча, что является дополнительным проблемным моментом для его подопечных.

    Когда в Астане наступит полночь, начнут свои матчи представители группы F: Грузия – Португалия и Турция – Чехия.

    Португальцы имеют 6 очков после двух игр и уже обеспечили себе место в плей-офф и быть может в их успокоенности будет шанс грузин на победу, у которых одно очко в активе.

    Турция, идущая на втором месте с двумя очками, сыграет с не менее мотивированными чехами, у которых один балл в активе.

    В любом случае нас ждут интереснейшие встречи, после чего можно будет перевести дух и поразмыслить над шансами участников плей-офф на продолжение борьбы за главный европейский трофей для сборных. 

    Начало трансляции в 21:00 и 00:00 по времени Астаны. Матчи в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Украина Euro-2024 Германия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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