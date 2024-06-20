ЕВРО-2024: где смотреть трансляцию матча Дания - Англия

В четверг, 20 июня, во Франкфурте-на-Майне (Германия) пройдет матч группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Дании и Англии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Дания — Англия начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Сборная Дании стартовала на Евро-2024 с ничьей со Словенией — 1:1. На 17-й минуте Кристиан Эриксен вывел датчан вперед, однако на 77-й Эрик Янжа помог словенцам отыграться.

Сборная Англии в своем первом матче на турнире с минимальным счетом обыграла команду Сербии — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 13-й минуте забил Джуд Беллингем. Что касается последнего очного матча сборных Дании и Англии, то он состоялся в июле 2021 года, в полуфинале Евро-2020, и закончился победой англичан в дополнительное время — 2:1.











