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    12:34, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: где смотреть трансляцию матча Дания - Англия

    Матч Дания-Англия на ЕВРО-2024
    Фото: uefa.com

    В четверг, 20 июня, во Франкфурте-на-Майне (Германия) пройдет матч группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Дании и Англии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Дания — Англия начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

    Сборная Дании стартовала на Евро-2024 с ничьей со Словенией — 1:1. На 17-й минуте Кристиан Эриксен вывел датчан вперед, однако на 77-й Эрик Янжа помог словенцам отыграться.

    Сборная Англии в своем первом матче на турнире с минимальным счетом обыграла команду Сербии — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 13-й минуте забил Джуд Беллингем. Что касается последнего очного матча сборных Дании и Англии, то он состоялся в июле 2021 года, в полуфинале Евро-2020, и закончился победой англичан в дополнительное время — 2:1.





    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Матч Евро
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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