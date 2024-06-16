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    21:20, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: экс-игрок «Астаны» не помог своей сборной в матче со Швейцарией

    футбол
    Фото: UA-Football

    В Германии набирает обороты стартовавший 14 июня чемпионат Европы по футболу. После обилия голов в матче открытия (Германия - Шотландия 5:1) болельщики и во второй встрече турнира вновь насладились красивым футболом, который продемонстрировали сборные Швейцарии и Венгрии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В первом тайме эффектные действия Квадво Дуа и Михела Эбишера позволили представителям страны часов и сыра уйти на перерыв при комфортном преимуществе (2:0).

    На 66-й минуте Барнабаш Варга сократил отставание. Однако на добавленных к основному времени минутах Бриэль Эмболо установил окончательный счет матча — 3:1.

    Примечательно, что в составе Венгрии на поле появился двукратный чемпион Казахстана в составе столичной «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.

    В другом матче группы А Германия разгромила Шотландию — 5:1. Во втором туре 19 июня пройдут игры Германия — Венгрия и Шотландия — Швейцария.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол Euro-2024 Венгрия Швейцария Чемпионат Европы
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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