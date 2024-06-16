ЕВРО-2024: экс-игрок «Астаны» не помог своей сборной в матче со Швейцарией

В Германии набирает обороты стартовавший 14 июня чемпионат Европы по футболу. После обилия голов в матче открытия (Германия - Шотландия 5:1) болельщики и во второй встрече турнира вновь насладились красивым футболом, который продемонстрировали сборные Швейцарии и Венгрии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первом тайме эффектные действия Квадво Дуа и Михела Эбишера позволили представителям страны часов и сыра уйти на перерыв при комфортном преимуществе (2:0).

На 66-й минуте Барнабаш Варга сократил отставание. Однако на добавленных к основному времени минутах Бриэль Эмболо установил окончательный счет матча — 3:1.

Примечательно, что в составе Венгрии на поле появился двукратный чемпион Казахстана в составе столичной «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.

В другом матче группы А Германия разгромила Шотландию — 5:1. Во втором туре 19 июня пройдут игры Германия — Венгрия и Шотландия — Швейцария.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.