ЕВРО-2024: Англия и Нидерланды примут экзамен у Швейцарии и Турции

Сегодня, 6 июля состоятся два четвертьфинальных матча, в результате которых определится вторая полуфинальная пара на ЕВРО–2024, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Англия и Нидерланды – записные фавориты против дерзких середняков. Так видится предстоящий матч родоначальников футбола против представителей страны часов и сыра за право продолжить борьбу за главный трофей континентального первенства.

Однако в роли экзаменатора, скорее, выступит сборная Швейцария, потревожившая своим прорывом в плей-офф многолетние традиционные устои европейского футбола, где претендентов на главный трофей отбирали среди более именитых и заслуженных коллективов. Но времена меняются, и почему бы этому опрокидыванию традиций не произойти сегодня? Почему все эксперты, отмечая неуверенную игру звездной Англии, пророчат ей проход и победу над Швейцарией? По праву величия своих игроков, которое они в Германии подкрепляют с трудом? Из-за самодостаточности Английской премьер-лиги и ее многомиллиардной стоимости, что в разы дороже Суперлиги Швейцарии?

Хорошо, что победителей не определяют заранее, принимая во внимание регалии или прошлые заслуги. На наш взгляд, Англия использовала свой лимит везения на этом турнире, и ей предстоит проснуться и обыгрывать Швейцарию на классе, азарте, или еще при помощи чего-либо, но никак, благодаря послематчевой лотерее или какому-либо подарку судьбы.

Представители сильнейшей лиги на планете просто обязаны предоставить яркие и четкие доказательства своего права играть в полуфинале. Если аргументов извлечь не удастся, то Швейцария вполне в состоянии пройти английский барьер, как сделала это в 1/8 финала, преодолев не менее звездных итальянцев - пока еще действующих чемпионов Европы.

Борьба будет напоминать вчерашние противостояния первых участников полуфинала в лице Испании и Франции, но предвидеть развитие событий невозможно. Конечно, простому болельщику хотелось бы максимального объема зрелищ, но видеть он желает объективной и по возможности, красивой победы в содержательной игре, пусть и в дополнительное время.

Во второй паре встречаются Нидерланды и Турция. И хотя многие склоняются к победе «летучих голландцев», в то же время многочисленные поклонники футбола будут ждать достойного сопротивления турок, которые после бронзы чемпионата мира-2002 не приближались к пьедесталу почета крупных турниров. Шансы на выход у обеих команд примерно равны, тем и прекрасней будет сегодняшний футбольный вечер.

Прямую трансляцию чемпионата Европы ведут казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Время начала матчей в 21:00 и 00:00 по столичному времени.



