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Евразийский межправсовет состоится в очном формате в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Января 2021, 17:00
Евразийский межправсовет состоится в очном формате в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза, а также форум «Almaty Digital Forum 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В пленарной сессии цифрового форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также планируется участие представителей ЕЭК в работе форума.


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