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Евразийский межправсовет обсудит меры по обеспечению стабильности в условиях пандемии

Автор:  
Медет Ахметов
8 Апреля 2020, 23:00
Евразийский межправсовет обсудит меры по обеспечению стабильности в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправительственный совет, заседание которого состоится 10 апреля, обсудти меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19, передает корреспондент МИА Казинформ» со ссылкой на ЕЭК.

В ходе заседания также планируется обсудить подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и рассмотреть подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли.

Кроме того, ЕМПС рассмотрит инициативу Евразийского банка развития о перечислении ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами Союза.

Заседание пройдет в формате видеоконференции.


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